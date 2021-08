Apple Watch salva la vita a un altro uomo dopo una grave caduta

Un uomo, che in passato si era già salvato grazie a un Apple Watch, ha usato l'orologio targato Apple per farsi aiutare dopo una grave recente caduta.

Succede spesso di sentir parlare di persone che sono state letteralmente salvate da un Apple Watch, dispositivo con tecnologie atte a preservare la salute degli individui in alcuni determinati casi, che è in grado di riconoscere autonomamente. Questo è successo anche per Dan Pfau, uomo che recentemente è svenuto e ha sbattuto la testa al suolo, rischiando di conseguenza la morte per via del colpo per nulla trascurabile.

Il tutto è stato condiviso dal Boston Globe, e riportato sulle pagine di 9to5Mac. Il seguito alla caduta, Pfau è rimasto vigile ed è riuscito a premere l’icona sul dispositivo per confermare che le sue condizioni non erano gravi, e ha infatti sottovalutato la situazione. Dopo essersi reso conto del fatto perché che il tutto stava peggiorando, ha aperto l’app di messaggistica del dispositivo e registrato un audio dettando un messaggio a sua moglie. Grazie a ciò, è stato portato in ospedale e curato, e in questo modo si è salvato la vita.

L’uomo ha 70 anni e non è tra le altre cose la prima volta in cui ha visto la sua vita essere salvata dallo smartwatch targato Apple. Solamente due anni fa infatti, il suo orologio ha chiamato il 911 (servizi di emergenza americani) in seguito a una caduta dalla bici. Svegliandosi, Pfau ha chiesto come si fosse trovato li, e ci è voluto poco per capire che anche quella volta era stato l’Apple Watch a occuparsi della segnalazione, salvando la sua vita.

Il dottore dell’ospedale, Brad Weiner, come confermato dal Boston Globe, si è trovato già in situazioni simili a questa, dove alcuni individui sono stati salvati dal proprio smartwatch. Solamente lo scorso mese, vi abbiamo parlato in questo articolo di come una donna si sia salvata da un infarto grazie a un Apple Watch.