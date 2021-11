In occasione dell’imminente uscita cinematografica di Ghostbusters Legacy, l’edizione 2021 di Lucca Comic ha avuto per protagonista l’associazione culturale Ghosbusters Italia, coinvolta in numerose iniziative.

Sabato 30 ottobre, presso l’auditorium del Suffragio è stato proiettato il fan film “Ghostbusters Italia – Pronti a Credere!” Mediomettraggio della durata di 45 minuti diretto da Federico Anzini.

Il film é un’interessante rivisitazione in chiave tutta italiana di un’avventura vissuta da alcuni acchiappafantasmi nostrani alle prese con l’infestazione di una centrale elettrica.

Questa la trama.

Sono passati oltre 35 anni da quando la prima storica squadra di acchiappafantasmi salvò il mondo dal terribile Gozer il Gozeriano.

Ora il franchise newyorkese è cresciuto e si è diffuso in tutto il mondo.

2018 siamo in Italia, gli acchiappafantasmi presenti su tutto il territorio nazionale sono oramai un vero e proprio corpo di pubblica sicurezza contro spiriti, spiritelli e fantasmi.

Strutturati in distaccamenti come i vigili del fuoco sono pronti ad intervenire 24 ore su 24 festivi non esclusi.

Ma il “normale” servizio di indagine ed eliminazione del sovrannaturale viene turbato quando una antica entità ben nota oltre oceano, evocata da un sedicente mago, tenta per la terza volta di farsi strada nella nostra dimensione con l’intento di conquistarla.

Ad intervenire sarà una sgangherata squadra di professionisti del paranormale… il team capitanato dal veterano Guusc si troverà così coinvolto in un difficile scontro che richiederà più di un semplice intervento ma un vero e proprio lavoro di squadra… ma questo sarà sufficiente a salvare il mondo?

“Pronti a Credere” stupisce sin dal principio lo spettatore per la cura dei dettagli, le citazioni e gli omaggi inseriti in ogni inquadratura e per la dedizione e la qualità con cui l’ associazione culturale ha realizzato una pellicola che per montaggio ed effetti speciali ha davvero poco da invidiare ad un prodotto destinato al grande schermo.

Il mediometraggio non è inedito, lo scorso anno Ghostbusters Italia, nell’intento di far rimanere a casa le persone durante il primo lockdown, in collaborazione con Leganerd ha deciso di rendere disponibile la pellicola il primo maggio, solo per 72 ore, per cercare di dare a più persone un diversivo che permettesse di evitare di uscire ed incontrare perone durante questo triste periodo.

Finalmente “Pronti a Credere” diventerà disponibile on-line per tutti a partire dal 14 novembre

Per chi si iscrive all’associazione culturale è data la possibilità di acquistare l’edizione in Blu-ray con il making of e ulteriori contenuti inediti.

Ma le iniziative a tema GB sono continuate per tutta la durata del Comics & Games. Domenica 31 ottobre alle ore 11:00, presso il Cinema Centrale è stato proiettato “Real, a Ghostbusters Tale” altro fan film italiano supportato da Ghostbusterts Italia.

Real! – A Ghostbusters Tale è un fanfilm no-profit indipendente realizzato da Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta.

Il fan film, della durata di circa 90 minuti, è stato reso disponibile on-line in versione sottotitolata in inglese. La pellicola sarà proiettata anche il 6 novembre negli Stati Uniti durante “Countdown to Afterlife”, l’evento organizzato dalla Ghostbusters Community in cui ci sarà una maratona con tutti i fanfilm ispirati a “Ghostbusters” provenienti da tutto il mondo per ingannare l’attesa di “Ghostbusters: Legacy”.

Ed il countdown dei fan italiani è sempre più breve visto che la proiezione in anteprima di Ghostbuster Legacy si è tenuta sempre domenica 31, alle ore 20:00, al cinema Astra di Lucca.

Infine Ghostbusters Italia è stata presente per tutto il corso della manifestazione fieristica nei giardini di Palazzo Bottini a Lucca con una fedelissima replica della Ecto-1, uno Stay Puft gigante e props e repliche per divertire i fan di un francise intramontabile.

Sempre durante la kermesse lucchese Ghostbusters Italia ha affiancato anche la presentazione del volume “Harold Ramis, mio padre l’acchiappafantasmi“, scritto da Violet Ramis Stiel e edito da Sagoma Editore presenziando durante l’evento tenutosi il 31 ottobre alle 15:45 presso la Sala Conferenze di Villa Bottini.