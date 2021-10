The Witcher 2: il trailer ufficiale della serie Netflix

Ecco il trailer di The Witcher 2, che è stato rivelato durante il panel dedicato al Lucca Comics & Games 2021.

In occasione del panel dedicato a The Witcher a Lucca Comics & Games, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, i membri del cast Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), il production designer Andrew Laws e la costume designer Lucinda Wright hanno sorpreso i fan con il lancio in anteprima mondiale dell’attesissimo trailer di The Witcher 2.

Ecco il trailer di The Witcher 2.

Ed ecco anche la locandina.

The Witcher 2 sarà disponibile da venerdì 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questa è la sinossi della serie:

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Mentre questa è la logline della seconda stagione: