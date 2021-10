iFixit smonta anche il panno per le pulizia di Apple da 25 euro. La recensione troll: “0 punti su 10”

iFixit si dà al trolling selvaggio. Il noto portale ha ‘smontato’ il panno per le pulizie di Apple, sottoponendolo ad attenta analisi. Del resto costa ben 25 euro, lecito chiedersi cosa giustifichi un prezzo così elevato.

Dalla prova del feeling al tatto – positiva, ricorda le Smart Cover per iPad – all’analisi al microscopio, passando per un confronto con un panno per le pulizia non brandizzato e molto più economico. Insomma, un’analisi meticolosa, come ci si aspetta da iFixit. Sito che però di solito smonta e fa a pezzi i prodotti tecnologici, come tablet e smartphone, con lo scopo di valutare quanto siano facili (o impossibili) le riparazioni fai da te. Ad esempio al Motorola RAZR, smartphone pieghevole, aveva dato un voto di 1 su 10, proprio perché il prodotto è impossibile da riparare.

Trattandosi di una recensione singolare per gli standard del sito, iFixit si è divertito quindi a trollare i suoi lettori ed Apple. Il punteggio? “0 su 10 punti”. iFixit contesta al panno per le pulizia di Apple – ribattezzato ‘la carta igienica di Tim Cook – due gravi colpe: 1) ha distratto i redattori del sito da compiti più importanti, come il teardown dei nuovi Macbook Pro; 2) il panno per le pulizie si è rifiutato di ricomporsi da solo, in automatico, dopo che era stato fatto a pezzi.

Sarà, intanto il panno brandizzato con la mela morsicata è stato un successo: è andato out of stock in breve tempo e sul sito risulta ancora non disponibile. Yikes.