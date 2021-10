Il panno per la pulizia ufficiale di Apple che costa 25 euro

Voglia di un MacBook Pro nuovo di fiamma? Forse dovreste anche valutare l’idea di comprare un panno per la pulizia™ dello schermo ufficiale. Durante l’evento Unleashed di lunedì Apple ha presentato diversi nuovi prodotti: i nuovi MacBook Pro, le nuove AirPods 3 e anche le nuove versioni colorate dell’HomePod Mini. Ma non è tutto: Apple ora vende anche un panno per la pulizia ufficiale. Costa 25 euro.

Il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture

recita la descrizione ufficiale del prodotto sul sito ufficiale dell’Apple Store.

Il panno per la pulizia è brandizzato con il logo della mela morsicata.

Per il resto il panno di Apple non dovrebbe essere particolarmente diverso dagli accessori non brandizzati venduti un po’ ovunque – e tendenzialmente molto più economici.

Nella giornata di ieri Apple ha presentato l’attesa nuova linea di Macbook Pro con schermo Pro Display XDR con i nuovi SoC M1 Pro e M1 Max. Il laptop è disponibile in versione da 14 e 16 pollici e può essere già preordinato anche in Italia. Si parte da 2.349 euro per il MacBook Pro da 14 pollici entry-level.