Google Foto: presto sarà possibile creare delle cartelle protette da password su iOS

Google Foto porta una nuova feature su iOS, con un occhio di riguardo per la privacy. Presto sarà possibile creare una cartella protetta da password – o autenticazione con dati biometrici (Come FaceID e TouchID). Non è l’unica novità: presto arriverà su iOS anche la VPN offerta con il piano da 2TB di Google One.

Locked Folder consente di creare una cartella privata su Google Foto. L’impostazione è stata introdotta con lo smartphone Pixel 3 e, ad oggi, era un’esclusiva dei device della linea Pixel. Locked Folder debutterà su tutti gli smartphone iOS a partire dall’inizio del 2022. Lo scorso settembre Google aveva annunciato di volerla portare anche su tutti gli smartphone Android «molto presto». Non sappiamo se il debutto su Android arriverà parallelamente a quello su iOS, o se sarà necessario aspettare un po’ di più.

Google ha quindi esteso anche il numero di paesi raggiunti dalla sua VPN. La VPN offerta con il piano in abbonamento più oneroso di Google 1 questa settimana sarà disponibile anche in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera. Il servizio è già disponibile in Italia, oltre che in diversi altri paesi tra cui Canada, Francia, Germania, Messico, Spagna, Regno Unito e ovviamente Stati Uniti.

Google ha anche annunciato l’imminente arrivo del pannello Security Hub su tutti gli smartphone Android. Consente di monitorare con semplicità le principali impostazioni sulla sicurezza, ad esempio avvertendo l’utente se non ha ancora impostato una password per il blocco schermo, oppure se non ha attivato la modalità ‘Trova il mio telefono’. Security Hub è stato introdotto per la prima volta sui nuovi smartphone Google Pixel 6 e presto arriverà su tutti gli smartphone compatibili con le ultime versioni di Android.