Google One: la VPN arriva anche in Italia, si parte da 9,99€/mese

Arriva anche in Italia il piano in abbonamento Google One con VPN integrata. Costa 9,99€ al mese ed include anche 2TB di storage in cloud.

Arriva anche in Italia l’abbonamento a Google One che include una VPN Mobile. La VPN di Google era stata annunciata lo scorso ottobre, esclusivamente per gli Stati Uniti. In queste ore l’azienda ha portato il servizio in una manciata di nuovi paesi, tra questi anche l’Italia.

L’abbonamento costa 9,99 euro al mese, ma è possibile pagarlo un po’ di meno acquistando l’intero anno per 99,99 euro. Oltre alla VPN, Google One da 9,99€/mese offre anche un piano di archiviazione in cloud da 2TB. Spazio d’archiviazione che verrà condiviso da tutti i servizi di Mountain View: Google Foto, Google Drive e Gmail.

La VPN consente di proteggere i dati della navigazione, anonimizzandoli agli occhi del proprio provider, e – in linea di principio – nascondendo la propria identità ai siti visitati. È un ottimo primo passo per rendere più sicura la navigazione, soprattutto quando non ci fidiamo troppo della rete che stiamo usando o dei siti che stiamo visitando.

I più impallinati di privacy dovrebbero comunque sapere che anche mascherando l’IP si lasciano lo stesso delle tracce che possono essere utili per ricostruire quello che facciamo online — ad esempio grazie a tutta una serie di informazioni estremamente specifici, che vanno dal tipo di telefono che stiamo usando, al browser in uso, alle dimensioni dello schermo, passando per molte altre ‘impronte digitali’ che sparpagliamo in rete. Una VPN è comunque sufficiente per paralizzare la maggior parte degli strumenti di tracking usati dagli inserzionisti.

Gli esperti di sicurezza informatica le raccomandano specificatamente nel caso in cui si voglia usare una rete pubblica – pensate al WiFi di un hotel o di una biblioteca – proprio perché la connessione potrebbe non essere sicura e i propri dati potrebbero venire facilmente carpiti da qualche malintenzionato.

La rete VPN di Google One, di default, fornisce comunque un indirizzo IP basato sul paese di residenza. L’azienda lo fa soprattutto per non interferire con la localizzazione dei siti, che potrebbero – diversamente – apparire in una lingua straniera.

Per il momento la VPN offerta da Google One è offerta esclusivamente su Android. Un domani dovrebbe arrivare anche su iOS e sistemi desktop.

Si tratta di uno strumento incredibilmente comodo per proteggere la tua privacy con un semplice tap. Se poi ti serve anche un’enorme quantità di spazio d’archiviazione in cloud, l’offerta di Google è sicuramente una delle più competitive sul mercato. Viceversa, se sei interessato specificatamente ad una VPN molto solida e ti serve anche un servizio che ti faccia apparire come connesso da un altro paese, sui principali store mobile troverai sicuramente dozzine di altre VPN mobile più adatte alle tue esigenze — sia gratuite, sia con prezzi analoghi o inferiori a quelli chiesti da Google.

Google fa una serie di promesse sulla privacy offerta dal suo servizio, che vi riportiamo così come presentate sulla pagina web ufficiale di Google One:

Google non utilizzerà mai la connessione VPN per tracciare, registrare o vendere i dati della tua attività di navigazione

I nostri sistemi sono dotati di funzionalità integrate di sicurezza avanzata per impedire che qualcuno possa utilizzare la VPN per associare la tua attività online alla tua identità.

Non ti chiediamo di crederci sulla parola. Le nostre librerie client sono open source e i nostri sistemi end-to-end sono stati oggetto di revisione indipendente.

