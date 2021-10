Ghostbusters: Legacy – Sony stava lavorando al film già dal 2016

Nel 2016, quando Ghostbusters usciva nelle sale cinematografiche, Sony Pictures stava già lavorando a Ghostubsters: Legacy, il lungometraggio che arriverà a breve al cinema. Lo ha rivelato Jason Reitman, che ha di recente parlato dello sviluppo del film.

Reitman ha rivelato che la sceneggiatura di Ghostbusters: Legacy esisteva già nel 2016, ma che solo pochissime persone ne fossero a conoscenza. Ecco le sue parole:

Credo che fossero solo in tre alla Sony a sapere che esistesse la sceneggiatura del nuovo Ghostbusters. Ognuno di loro andava in una stanza a leggere la sceneggiatura e poi se ne andava. Non volevo che si sapesse che stavamo scrivendo quel film, soprattutto visto che per anni avevo dichiarato che non avrei girato un lungometraggio sui Ghostbusters.