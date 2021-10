Windows Defender: in arrivo una nuova versione per Windows 11?

Mentre non mancano i rumor relativi a una nuova versione di Windows 11, che prenderebbe il nome di SE stando a quanto riportato da Windows Central (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato), sono emersi degli screenshot relativi a una nuova funzionalità che il colosso di Redmond dovrebbe introdurre per il suo sistema rilasciato all’inizio di ottobre 2021. Questo è già pronto a essere aggiornato con diverse funzionalità, mentre per alcune novità attese servirà attendere ancora diversi mesi.

Nello specifico, abbiamo a che fare questa volta con una nuova versione di Windows Defender, all’effettivo neanche confermata da parte della compagnia, ma quasi scontata se si considera che la stessa ha riposto molte energie nella creazione di un ecosistema aggiornato quasi sotto ogni ambito rispetto al precedente. All’effettivo, non sono stati fatti molti passi avanti per Windows Defender, visto che la versione che gira su Windows 11 è fondamentalmente quasi identica a quella di Windows 10, e tra le altre cose non ha ricevuto un feedback da parte degli utenti particolarmente incoraggiante.

La compagnia ha posto dei requisiti alquanto stringenti per il passaggio al suo nuovo sistema operativo, e non si parla solamente di richieste hardware legate alla necessità di potenza da parte dei device per far funzionare al meglio il tutto, ma anche di alcuni specifici protocolli di sicurezza, il che sottolinea l’attenzione del colosso per quest’ambito. Gli screenshot che hanno accennato al fatto che Microsoft sarebbe al lavoro sul nuovo antivirus per l’OS non sono in ogni caso ufficiali, ed è infatti bene prendere con le pinze quanto svelato fino a che non avremo degli aggiornamenti ufficiali in merito.

Considerando inoltre le classiche procedure adottate dal colosso, è quasi certo che un aggiornamento di questo tipo avrebbe modo di approdare decisamente prima nel programma Insider, al fine di essere testato dagli addetti al settore in anticipo rispetto al rilascio globale. Restiamo quindi in attesa di informazioni in tal senso, sperando che delle novità non si facciano attendere e che il nuovo antivirus presenti ottime migliorie.