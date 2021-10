The Trench: lo spin-off cancellato di Aquaman era in realtà un film su Black Manta

Il volto dell’universo cinematografico DC Comics è in perenne cambiamento, e nel corso dell’ultimo anno abbiamo visto diverse rivoluzioni e annunci. Uno di questi era stato quello relativo a The Trench, film horror ambientato nel microcosmo di Aquaman a cui stava lavorando James Wan, che ha ora rivelato le sue vere intenzioni in proposito.

La notizia della cancellazione del progetto (su cui Wan aveva già cominciato a lavorare con la produzione e con lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick) è arrivata lo scorso aprile, insieme a quella del film dedicato ai New Gods: pensavamo che non avremmo più sentito parlare del progetto, ma su Twitter Wan ha rivelato qualcosa in più sul misterioso progetto:

Ti svelo un segreto: lo spin-off cancellato, The Trench, alla fine doveva essere un film “segreto” su Black Manta.

Il personaggio di Black Manta, interpretato nel primo Aquaman da Yahya Abdul-Mateen II, sarebbe stato dunque al centro di una nuova avventura sottomarina dai toni decisamente dark e orrorifici, perfetti per un personaggio presentato, nel film principale, come un villain dalla tragica backstory fondata sulla vendetta.

Il personaggio, ad ogni modo, lo rivedremo in Aquaman 2, in uscita a dicembre dell’anno prossimo.

