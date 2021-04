The Trench e New Gods: cancellati i due film DC Comics

I film su The Trench e New Gods sono stati cancellati dalla Warner Bros. che non proseguirà con il loro sviluppo.

La Warner Bros ha cancellato due importanti progetti DC Comics: stiamo parlando di New Gods e di The Trench. Quest’ultimo doveva essere uno spin-off horror di Aquaman, che però sembra sia stato messo da parte per i troppi impegni sul set di James Wan.

Mentre per quanto riguarda New Gods, la Warner Bros sembra non essere intenzionata a sviluppare un nuovo standalone, considerando che sono già diversi i progetti DC Comics in sviluppo. La casa di produzione ha rilasciato un comunicato a riguardo:

I progetti New Gods e The Trench non proseguiranno con lo sviluppo. Ringraziamo i nostri collaboratori Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran per tutto il loro impegno, e proseguiremo con loro su nuovi progetti DC Comics. Questi due lungometraggi rimangono nei nostri piani per futuri sviluppi.

Perciò sembra che non siano stati totalmente messi da parte sia The Trench che New Gods, questo tipo di slittamento però rappresenta un posticipo ad una ipotetica lontana data da destinarsi. Il fatto che siano stati sollevati dall’incarico tutte le menti dietro i progetti significa che i due film, al momento, sono stati cancellati.

Poteva essere molto interessante vedere un horror puro in salsa DC Comics diretto da James Wan, e sarebbe stato interessante vedere un grande sceneggiatore di fumetti come Tom King a lavoro su un lungometraggio. Purtroppo non vedremo mai sul grande schermo questi New Gods e The Trench.

