Riverdale: Kiernan Shipka parla del crossover con Sabrina, una featurette musicale

La stagione 6 di Riverdale, a sorpresa, vedrà il ritorno di Sabrina Spellman dopo la cancellazione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina: vi abbiamo già spiegato, in passato, le connessioni tra gli show, ma oggi è la stessa interprete del personaggio, Kiernan Shipka, a svelarci qualche retroscena in più.

È stato molto interessante per me tornare nei suoi panni perché non l’ho interpretata per due anni. E sono rimasta sorpresa di quanto velocemente ci sia tornata, è stato come guidare una bicicletta e su queste cose non puoi mai essere sicura. Non mi era mai capitato prima di impersonare qualcuno e successivamente no, per poi tornare a esserlo. Per me è stata una cosa nuova. Non avevo idea di come avrebbe funzionato ed ora tutta un “Oh, mi calza a pennello” ed è stato molto divertente.