Le Terrificanti Avventure di Sabrina: era previsto un crossover con Riverdale

Netflix ha deciso di chiudere Le Terrificanti Avventure di Sabrina con la quarta stagione, dopo che il gradimento della serie era chiaramente scemato nel suo pubblico: Roberto Aguirre-Sacasa, produttore e showrunner dello show, presagendo la cosa, ha dato un effettivo (tragico) finale alla serie, lasciando però spazio a un cliffhanger e a eventuali porte aperte, anche a un crossover con Riverdale.

Le due serie, per quanto entrambe curate da lui e, soprattutto, facenti parte dello stesso universo fumettistico degli Archie Comics, hanno avuto solo dei piccoli riferimenti incrociati, tra cui il personaggio di Billy Martin, mantenendo ad ogni modo il loro stile peculiare e nessun incontro o avvenimento in combinazione davvero importante.

Aguirre-Sacasa ha da sempre cercato il crossover tra le due serie, ma nonostante tutto non era una cosa così semplice da realizzare, calcolando anche le decisioni a monte di The CW e Netflix: eppure lui aveva già pronto l’espediente perfetto per inserire i protagonisti di Riverdale all’interno della quinta stagione di Sabrina, in cui avrebbero acquisito (si presume temporaneamente) poteri magici e avrebbero letteralmente combattuto contro i loro “vicini” di Greendale.

Il progetto è sfumato, ma… mai dire mai. Del resto, la serie Netflix, cancellata in live action, continuerà a fumetti, e proprio tramite i fumetti potrebbe arrivare il tanto atteso crossover.