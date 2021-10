Sabrina Spellman proseguirà le sue “terrificanti avventure” all’interno di Riverdale

L'attrice Kiernan Shipka ha condiviso una foto dal set di Riverdale in cui annuncia che tornerà nei panni di Sabrina nella sesta stagione del serial “gemello”.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina, a quanto pare, continuerà all’interno di Riverdale: la serie, cancellata da Netflix dopo la quarta stagione, in teoria avrebbe dovuto vedere una continuazione solo all’interno di nuovi fumetti; ma Kiernan Shipka, interprete di Sabrina Spellman, rimescola le carte con una nuova foto, direttamente dal set della serie The CW.

Da Greendale a Riverdale. Ci vediamo nella stagione 6.

si legge come didascalia della foto. Possiamo dunque essere sicuri che il personaggio farà la sua comparsa all’interno della sesta stagione del serial The CW: se sarà solo una guest star o diverrà regular è ancora tutto da vedere, anche perché, chiaramente, c’è da vedere come ci si regolerà dal punto di vista dei poteri magici e delle tematiche sovrannaturali all’interno di una serie dai toni spesso macabri ma ben poco “magici”.

