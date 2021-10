Oppo A56 5G ufficiale per il mercato cinese, svelate le specifiche

L'Oppo A56 5G è stato ufficializzato per il mercato cinese, ma sembra che il device avrà presto modo di uscire anche da questo territorio per un lancio globale.

Da poco, Oppo ha confermato ufficialmente il nuovo smartphone A56 5G, che sarà disponibile per il mercato cinese, anche se pare sia chiaro il piano di portare il device ovunque nel mondo. La compagnia, sempre più grande nel settore, ha per fortuna modo di lavorare a pressoché tutte le sue serie di prodotti contemporaneamente, come ha deciso di fare con questo telefono di fascia medio-bassa che non rinuncia alla connettività 5G, offrendo però performance e potenzialità davvero da non sottovalutare.

Lo schermo confermato dal colosso è un LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e 60 Hz di refresh rate, con una fluidità quindi base, che non supera la soglia minima. Il notch nasconde una camera da 8 MP frontale e sul retro troviamo un doppio setup formato da una 13 MP e una 2 MP dedicata alla prossimità di campo.

Parliamo di un passo avanti rispetto all’Oppo A55 5G, che si presenta ovviamente con specifiche meno interessanti. Nello specifico, l’azienda ha scelto di optare per un SoC MediaTek Dimensity 700, basato su processo a 7nm e con 2 core ARM Cortex-A76 con velocità di clock fino a 2,2 GHz e 6 core ARM Cortex-A55 con frequenza fino a 2,0 GHz per il suo nuovo smartphone.

La scheda grafica scelta è la Mali-G57 MC2. Troviamo infine 6 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria, che potrebbero cambiare per il nostro mercato, anche se non dovrebbe mancare in ogni caso la possibilità – ora confermata – di ingrandire il tutto con una micro SD.

La batteria è da 5.000mAh e supporta la ricarica rapida a 10 W, attualmente è stato scelto ColorOS 11.1 basato su Android 11 come sistema operativo, ma è possibile che il tutto venga migliorato con l’arrivo di una versione basata invece su Android 12. A chiudere la configurazione troviamo il sensore per le impronte a lato e lo slot per il jack da 3,5 mm. Il prezzo cinese, al cambio attuale, si attesta sui 250$ circa.