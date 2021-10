Dune: Christopher Nolan e Stephen King elogiano il film di Denis Villenueve

Dune ha ricevuto sia critiche che elogi, fin dalla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, ma ha dei pregi innegabili ed è sicuramente interessante leggere l’opinione dei grandi addetti ai lavori. Oggi scopriamo il parere di due pesi massimi: il regista Christopher Nolan (Inception, Tenet, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro) e lo scrittore Stephen King, autore di IT, Shining e decine di altre storie celebri divenute film o serie tv.

King ha affermato, via Twitter:

I watched it with my wife this afternoon. Really long but really good. Hard to believe we can do all these amazing special effects and still not achieve world peace. https://t.co/langJ7mkai

— Stephen King (@StephenKing) October 25, 2021