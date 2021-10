Zoom: disponibili gratis per tutti i sottotitoli in tempo reale

I sottotitoli in tempo reale di Zoom, piattaforma specializzata per il mondo dei meeting, sono finalmente arrivati per tutti gli utenti, anche se solo per l'inglese.

Zoom ha da tempo annunciato l’arrivo di una funzionalità per la sua piattaforma particolarmente interessante, la quale aveva modo di risultare utile per pressoché tutti gli utenti, con un focus specifico per coloro che non masticano al meglio la lingua inglese. Parliamo di veri e propri sottotitoli in tempo reale, i quali grazie a un sistema automatico della piattaforma hanno modo di essere generati proprio per la lingua più parlata al mondo, con altre che per fortuna come confermato verranno aggiunte nel corso dei mesi.

Mentre però la novità in questione risulta già utile per molti utenti, finalmente Zoom ha confermato che la feature è pronta ad arrivare davvero per tutti, e non solo per coloro che possiedono un abbonamento a pagamento, dato che ora chiunque utilizza il software nella sua versione gratuita può sfruttare il tutto. Stando a quanto spiegato da poco da parte del colosso, il piano è quello di migliorare la comunicazione per tutti, e questa feature aumenta di molto le possibilità di interazione, abbattendo diverse barriere.

Abilitate la feature dalle impostazioni dei meeting è per fortuna alquanto semplice, e come spiegato nel blog della compagnia gli utenti hanno singolarmente modo di richiedere l’attivazione della novità in questione. Attualmente, non sappiamo sé e quando l’italiano verrà aggiunto fra le lingue per cui la piattaforma avrà modo di generare automaticamente dei sottotitoli alquanto accurati, per migliorare la comprensione della lingua per coloro che hanno difficoltà di ascolto, o semplicemente trovano un secondo riscontro nel corso delle sessioni grazie a questa funzionalità.

Come dichiarato da tempo, abbiamo approfondito la questione all’interno di questo articolo, il piano è quello di aggiungere un minimo di 12 lingue entro la fine del 2022, e speriamo che la nostra sia ovviamente fra quelle già in programma.