Percy Jackson: James Robin dirigerà il pilot della serie Disney+

Rick Riordan, l’autore della saga letteraria dedicata a Percy Jackson, ha rivelato che a dirigere l’episodio pilota della serie Disney+ sarà James Robin, che ha già lavorato su Dora e la città perduta. Mentre i casting per il progetto sono aperti da diversi mesi, il fatto di aver trovato il regista del pilot rappresenta già un passo in avanti importante per la produzione.

Rick Riordan parlando dell’ingaggio di James Robin per la serie TV su Percy Jackson ha dichiarato:

Si può considerare sia una grande persona che un grande regista, e riempie tutte le caselle che stavamo cercando di occupare per questo tipo di collaborazione.

Sembra inoltre che James Robin conosca molto bene i libri della saga di Percy Jackson, e, sempre secondo le parole di Riordan “i suoi figli sono anche appassionati della saga, e poi è dotato di un grandioso umorismo. Siamo in buone mani, e fortunati ad averlo nel nostro team. Tenete incrociate le dita affinché tutto proceda per il meglio”.

Già qualche tempo fa Riordan aveva parlato della sceneggiatura del pilot della serie, utilizzando queste parole: