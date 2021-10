Super Crooks: nuovo trailer della serie anime Netflix spin-off di Jupiter’s Legacy

Super Crooks è una storia di rapine tratta dall’omonimo fumetto del grande Mark Millar, pensata per essere uno spin-off dello sfortunato Jupiter’s Legacy e con al centro otto supercattivi alle prese con un piano diabolico. Ecco il trailer ufficiale della serie Netflix, in arrivo il 25 novembre.

La nuova serie animata è stata realizzata in Giappone, dal noto Studio Bones, e consta di tredici episodi da mezz’ora.

Questa la sinossi ufficiale:

Non sono mai stati fortunati. Ora però questa banda di ladruncoli con superpoteri sfida la sorte per un ultimo colpo, sotto la guida niente meno che di Johnny Fulmine. L’obiettivo: uno spietato boss con caratteristiche sovrumane. Cosa potrebbe andare storto?

