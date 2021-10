Harrison Ford smarrisce la carta di credito a Mondello, ma gli viene restituita

In un momento di pausa dalle riprese di Indiana Jones 5, Harrison Ford ha smarrito la carta di credito, che gli è stata restituita da Manfredi Borsellino.

23—Ott—2021 / 10:14 AM

La notizia è surreale e le fonti differiscono nei dettagli, ma l’elemento cardine è appurato: in un momento di pausa dalle riprese di Indiana Jones 5, Harrison Ford si è recato a Mondello per un po’ di relax. Sulla spiaggia, ha in qualche modo perso la sua carta di credito, che gli è stata infine restituita.

A seconda delle versioni, la tessera sarebbe stata ritrovata da un turista inglese o da un cittadino autoctono, ma ad ogni modo è stata restituita presso il commissariato di polizia locale, guidato da Manfredi Borsellino, figlio del celebre eroe dell’antimafia Paolo Borsellino.

Borsellino, dopo le verifiche di rito, avrebbe poi rintracciato il popolare attore in un locale della zona, procedendo alla restituzione e alla foto di rito, con tanto di carta in bella vista e mise balneare.

