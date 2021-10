Freaks Out: nuova featurette dedicata a Franz, il villain del film di Gabriele Mainetti

I personaggi di Freaks Out sono tutti dotati di una spiccata personalità e non è da meno Franz, il villain della pellicola di Gabriele Mainetti in arrivo il 28 ottobre nei cinema, che scopriamo in una featurette a lui dedicata. Avevamo cominciato a scoprire il personaggio già in una clip apposita, tratta dal film, e in una dichiarazione del regista in proposito.

Il film, diretto dal regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e tratto da una sceneggiatura di Nicola Guaglianone, vede nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franza Rogowski.

Questa la sinossi della pellicola:

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

