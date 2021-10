Freaks Out: Gabriele Mainetti pubblica un nuovo poster e parla del villain, Franz

Mancano tre settimane all’uscita nelle sale di Freaks Out, e il regista Gabriele Mainetti, per sua stessa ammissione, freme nell’attesa. Attesa che inganna pubblicando un nuovo poster e una nuova foto, che hanno per protagonisti il villain Franz, di cui elargisce il ricordo del casting, quando ha provinato Franz Rogowski, subito divenuto prima scelta per il ruolo.

Ricordo ancora quando sono andato a Berlino per il casting di Freaks Out – Il Film nella speranza di trovare un forte antagonista. Il primo attore che ho provinato è stato Franz Rogowski. La scena in questione era proprio quella ritratta in questa foto. Franz si è tolto camicia e pantaloni ed in mutande si è adagiato sul pavimento sporco con una leggiadria che solo un ballerino di teatro danza può avere. Terminata la prova, mentre si rivestiva, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto lavorare su questo folle film. Gli ho stretto la mano e l’ho salutato. Quando è uscito ho chiesto al casting director Francesco Vedovati quanti altri attori avremmo dovuto incontrare. “Un bel po’!” ha risposto ridendo. Aveva capito che il villain del mio film l’avevo già trovato.

Il film, diretto dal regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e tratto da una sceneggiatura di Nicola Guaglianone, vede nel cast Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franza Rogowski.

Questa la sinossi della pellicola:

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

Leggi anche la recensione del film: