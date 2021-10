Nightmare on Elm Street: in vendita la casa del primo film

La casa che ha ospitato il set di Nightmare on Elm Street è stata messa in vendita a 3,2 milioni di dollari.

Dopo che la casa protagonista del primo film di The Conjuring è stata messa in vendita, ora tocca a quella di Nightmare on Elm Street, lungometraggio cult con protagonista Freddy Krueger, che sarebbe in vendita per 3,25 milioni di dollari.

La casa protagonista del primo Nightmare on Elm Street è situata al 1428 N Genesee di Los Angeles, mentre nel lungometraggio veniva presentata come un edificio situato in Ohio. Per chi fosse interessato ad ulteriori particolari, si tratta di una casa con tre stanze e quattro bagni. Gli acquirenti potranno così rivivere le atmosfere del popolare film horror, cercando, ovviamente, di portare e dare un po’ di serenità ad un ambiente che nel lungometraggio si è dimostrato essere una vera e propria casa dell’orrore.

Tutti gli appassionati ricorderanno gli incubi di Nancy, ed il suo tentativo di portare Freddy Krueger (interpretato dall’iconico Robert Englund) nella realtà, facendolo agire proprio all’interno della sua casa. Il film uscì nel 1984 diventando un vero e proprio successo commerciale, e ricordiamo che si trattò anche del lungometraggio d’esordio di un giovanissimo Johnny Depp.

