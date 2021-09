The Conjuring: la casa che ha ispirato il primo film in vendita a un milione di dollari

Il Wall Street Journal ha reso noto che la casa che ha ispirato il primo film di The Conjuring è in vendita a un milione di dollari.

Chi vorrebbe vivere in una casa infestata? A quanto pare, per chi fosse interessato, ci sarebbe un’offerta molto importante ma costosa, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, che ha riportato la notizia della messa in vendita della casa che ha ispirato il primo film di The Conjuring, per un milione di dollari.

La cifra esatta corrisponde a 1,2 milioni di dollari, e si tratta di una casa situata a Harrisville nel Rhode Island. La villetta è stata edificata nel 1836, ma è divenuta popolare nel 1970, dopo che la famiglia Perron si è ritrovata ad essere disturbata da entità paranormali, che hanno portato i coniugi Ed e Lorraine Warren a interessarsi al caso.

Proprio quest’anno è uscito il documentario The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home, in cui degli esperti del paranormale hanno provato a investigare sui fenomeni che avvengono nella casa dove si sono mossi i coniugi Warren.

Il fatto che sia stata messa in vendita la casa protagonista del primo The Conjuring riporta con la mente al primo lungometraggio, uscito nel 2013, prodotto da New Line Cinema e The Safran Company, e distribuito dalla Warner Bros. Il successo del film ha portato alla realizzazione di altri due lungometraggi più vari spin-off.