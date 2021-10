La conferenza Tesla più sobria di sempre: mancava Elon Musk

Per la prima volta Tesla ha tenuto una conferenza trimestrale senza Elon Musk. Per The Verge è stato un assaggio di come potrebbe essere Tesla con un CEO diverso.

Mercoledì Tesla ha tenuto la sua periodica riunione trimestrale, comunicando agli azionisti e al pubblico gli ultimi risultati finanziari. La conferenza, scrive The Verge, è stata più sobria e scorrevole del solito. Il motivo? Elon Musk era assente.

Niente siparietti, anticipazioni su tecnologie futuristiche, sfottò ai giornalisti o a chi specula contro le sue aziende. Per una volta, quella di Tesla, è sembrata una conferenza di una compagnia come tante altre. Gestita in maniera normale.

Al posto del solito siparietto di Musk, la conferenza dello scorso mercoledì ha visto per protagonista Zachary Kirkhorn, CFO di Tesla.

Per The Verge la conferenza dello scorso mercoledì è anche stata un valido assaggio di ciò che potrebbe essere Tesla se avesse un CEO diverso da Elon Musk.

Tesla senza Elon Musk? Non è nemmeno un’ipotesi così sgangherata. Lo stesso Elon Musk ha più volte menzionato l’ipotesi di abbandonare il ruolo di CEO di Tesla, lasciando il testimone ad un altro dirigente. Nel 2015 Musk aveva tentato di corteggiare Herbert Diess, l’attuale CEO del Gruppo Volkswagen. Non se ne fece nulla.

Più recentemente, a luglio, durante una deposizione in tribunale, Elon Musk aveva spiegato di aver cercato in ogni modo di lasciare il ruolo di amministratore delegato in passato, ma che è stato costretto a rimanere perché senza di lui «Tesla sarebbe morta in breve tempo».

Nel frattempo sono cambiate molte cose, Tesla non è più in negativo ma – ogni tanto con qualche trucchetto – continua a produrre utili e a raggiungere senza intoppi i suoi obiettivi di produzione. Quindi sì, è perfettamente possibile immaginare una Tesla amministrata da un CEO meno sopra le righe.

Se – o quando – Musk si dimetterà da CEO di Tesla, la compagnia probabilmente avrà l’aspetto di ciò che abbiamo visto mercoledì. Quello che non sappiamo, tuttavia, è che ne sarà del rapporto morboso tra Tesla e l’attività su Twitter di Elon Musk. Se avrà un ruolo meno importante, o se addirittura non avrà più alcun ruolo, i dirigenti di Tesla daranno comunque ascolto ai tweet di Musk su come cambiare il design e le caratteristiche dei futuri veicoli? Oggi sono praticamente obbligati a farlo

scrive Sean O’Kane di The Verge nella conclusione del suo ragionamento.

Vista l’ottima salute di Tesla e considerate le precedenti dichiarazioni di Elon Musk, forse porsi queste domande non ha mai avuto così tanto senso come lo ha oggi.