PayPal vuole acquistare Pinterest per 45 miliardi di dollari, la cifra più alta mai offerta per un social

PayPal è in trattativa per acquistare il social network Pinterest. Secondo diverse fonti, è già stata presentata una proposta di acquisizione da 45 miliardi.

PayPal vuole acquistare Pinterest ed ha messo sul piatto 45 miliardi di dollari. Ossia la cifra più alta mai proposta per l’acquisto di un social network. Per darvi un rapido contesto, Facebook nel 2012 tentò di acquistare Snapchat per 3 miliardi (offerta rifiutata), mentre WhatsApp ed Instagram vennero acquisiti, rispettivamente, per 21,8 miliardi e 1 miliardo di dollari.

PayPal ha offerto a Pinterest di acquistare le sue quote ad un prezzo bloccato di 70 dollari per azione. Non è solo una cifra gargantuesca per la storia dei social, sarebbe anche uno degli accordi di acquisizione più onerosi dell’intera industria tech: più dei 26 miliardi spesi da Microsoft per LinkedIn e più dei 27,7 mliardi spesi da Salesforce per acquistare Slack.

Ad ogni modo, stando a Bloomberg le trattative sarebbero ancora in una fase piuttosto preliminare. Insomma, di concluso non c’è ancora nulla. Non sempre una cifra impressionante è in grado, da sola, di garantire la chiusura di un accordo: solamente pochi mesi fa Microsoft ha perso l’occasione di acquistare Discord — sul piatto c’erano 10 miliardi di dollari.

L’acquisto di Pinterest sarebbe coerente con l’ambizione di PayPal di diventare una sorta di super-app, un hub che non è incentrato solamente sui pagamenti tradizionali, ma che offre anche una suite di molti altri servizi, tra cui quelli social.

Qualche volta facciamo degli acquisti che la gente non si aspetta, come nel caso di Honey. Significa che non siamo un’azienda concentrata esclusivamente su quello che accade oggi, ma ci piace immaginare come cambieranno le cose in futuro e non solo a come sono oggi

ha spiegato Dan Schulman di PayPal.