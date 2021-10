MacBook Pro: lo slot per schede SD supporta fino a 312 MB/s

Purtroppo, come recentemente emerso in seguito al nuovo evento di Apple, lo slot per le schede SD supporterà la velocità massima di 312 MB/S.

Come riportato sulle pagine di The Verge grazie al giornalista Dan Seifert, che ha svelato di aver ricevuto una conferma da Apple in merito alla questione, i nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici avranno un’ulteriore limitazione per quel che riguarda la connettività. La compagnia ha parlato approfonditamente di questa nel corso del suo nuovo evento di ottobre dedicato, ma purtroppo alcuni dettagli sono emersi solo in seguito, come ad esempio la presenza di una porta HDMI “solamente” 2.0, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Il problema riguarda la presenza di uno slot che supporta la tecnologia UHS-II, la quale permette la lettura e scrittura per le schede SD con velocità fino a 312 MB/s, che sarebbero stati invece esattamente il doppio nel caso in cui fosse stata presente la compatibilità con la tecnologia UHS-III, dove il massimo aumenta infatti a 624 MB/s.

Per fortuna, non si tratta comunque di un buon risultato, e gli utenti avranno modo di utilizzare delle schede SD grazie all’apposito slot al fine di avere maggiore memoria disponibile a prezzi non particolarmente esorbitanti, anche se è bene valutino la velocità massima prima di procedere con l’acquisto.

Il tutto risulta essenziale anche per alcuni specifici casi dove queste sono essenziali per la trasmissione veloce di dati, com’è ad esempio per il campo della fotografia, o la produzione video, dove un adattatore non è infatti più richiesto.

Vi abbiamo parlato dei nuovi dispositivi realizzati dal colosso di Cupertino all’interno dell’articolo a cui potete accedere recandovi al seguente link, dove abbiamo approfondito tutte le specifiche tecniche dei due dispositivi. Per fortuna, non manca molto al debutto, e gli utenti avranno quindi modo di testare le funzionalità dei nuovi prodotti Apple, specialmente per quel che riguarda i SoC M1 Pro ed M1 Max.