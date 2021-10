MacBook Pro da 14 e 16 pollici: le porte HDMI sono 2.0 e non 2.1

Come confermato in seguito alla fine dell’evento di Apple dedicato ai nuovi MacBook Pro, le porte HDMI presenti risultano 2.0 e non 2.1 come si poteva immaginare.

Nel corso della sua nuova presentazione, che ha avuto modo di fornire agli utenti tutti i dettagli relativi ai prossimi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, la compagnia ha parlato di un’avanzatissima connettività per i dispositivi portatili in questione appena mostrati al mondo intero. Purtroppo, nonostante questa sia indiscutibile e risultino presenti davvero molte porte al fine di soddisfare le esigenze degli utenti, un dettaglio emerso solo in seguito potrebbe far storcere all’effettivo il naso a qualcuno.

Abbiamo nello specifico a che fare con la porta HDMI 2.1 dei nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, che come svelato sul sito ufficiale della compagnia e ripreso sulle pagine di MacRumors è purtroppo solamente HDMI 2.0. La differenza? Per alcuni potrebbe risultare sostanziale. Parliamo delle possibilità di trasmissione del segnale, visto che lo standard HDMI 2.0 permette l’output di un singolo display in 4K con refresh rate fino a 60 Hz, che aumentano a 120 Hz invece per l’HDMI 2.1.

Come riporta MacRumors, all’effettivo l’uscita migliore è disponibile per le Apple TV rilasciate quest’anno, e non sappiamo all’effettivo perché la compagnia abbia deciso di optare per questa scelta. C’è da specificare tuttavia che grazie alle Thunderbolt, i device con M1 Pro supportano fino a 2 monitor esterni con risoluzione massima di 6K a 60 Hz, che aumentano a 4 (di cui però uno a un massimo di 4K a 60 Hz) per la versione con M1 Max.

Pur non trattandosi di un dettaglio fondamentale, per fortuna la compagnia ha approfondito questo specifico argomento prima del lancio, che infatti per alcuni utenti potrebbe risultare cruciale.

Vi abbiamo parlato in maniera approfondita dei dispositivi in questione all’interno del nostro articolo dedicato, dove sono presenti tutti i dettagli svelati da Apple per i due portatili. Potete consultarlo con facilità semplicemente accedendo al seguente link.