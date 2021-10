Ambulance: il trailer del nuovo film di Michael Bay

Ecco il trailer di Ambulance, il nuovo film di Michael Bay che ha come protagonistiJake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II.

Da poco è online il trailer di Ambulance, si tratta del nuovo film del regista Michael Bay, che ha nel cast interpreti come Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. I due interpreti saranno due fratelli che sono pronti a realizzare la più ambiziosa rapina mai fatta a Los Angeles.

Ecco il trailer di Ambulance.

La storia è tratta dal film svedese del 2005 intitolato Ambulancen, che racconta di una rapina in banca che porta a dei risvolti inaspettati. Fallito il tentativo di rapina, uno dei rapinatori, a bordo di un’ambulanza, porterà con sé alcuni ostaggi.

In questo adattamento il protagonista è un veterano dell’Afghanistan che deve pagare le cure mediche della moglie, e che per disperazione chiede al fratello di supportarlo in un tentativo di rapina. Da qui nascerà l’idea di realizzare la più ambiziosa rapina nella storia di Los Angeles.

Il resto del cast vede presenti anche Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell, Moses Ingram, il rapper Wale Folarin, Cedric Sanders, Jackson White, Colin Woodell, Olivia Stambouliah e Remi Adeleke. Il film è stato prodotto dallo stesso Bay, oltre che da Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak e Ian Bryce.

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 17 febbraio 2022.