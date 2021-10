WhatsApp Desktop permetterà di copiare gli sticker

Come avviene di consueto, le pagine di WABetaInfo hanno fornito alla community di appassionati che segue le novità dell’app di messaggistica alcune informazioni relative a un nuovo update. Si parla questa volta di WhatsApp Desktop nello specifico, per quel che riguarda un aggiornamento che dovrebbe migliorare le possibilità di utilizzo degli sticker.

Non è passato molto da quando la compagnia ha permesso sia su WhatsApp Web che su Desktop l’invio degli adesivi in chat attraverso la libreria del proprio account, e finalmente ha deciso di fare un passo avanti legato alla comodità.

Stando a quanto confermato da WABetaInfo, si parla della possibilità di copiare e incollare gli sticker fra una chat e l’altra, utilizzando il menù contestuale come se si trattasse di un’immagine standard. Grazie a ciò, l’invio a vari contatti risulta molto più facile, e c’è da dire che il tutto permette di inoltrare i contenuti grazie a quest’opzione anche su altre app, fra cui ad esempio Discord. Non sappiamo per quali piattaforme il tutto sarà disponibile al lancio della nuova funzionalità, ma purtroppo come già confermato non si tratta di un copia incolla standard come avviene per le foto, visto che non risulta possibile portare le immagini sul desktop, almeno per il momento.

Non abbiamo ancora novità relative a quando la funzionalità appena anticipata dalle pagine di WABetaInfo verrà rilasciata, ma considerando che questa risulta già testabile grazie a una build specifica è possibile che non sarà necessario aspettare molto tempo al fine di provare questa ulteriore funzionalità legata agli sticker.

Siamo ancora in attesa di poter finalmente ricevere alcuni importanti update da parte di Facebook per WhatsApp, fra cui anche le tanto chiacchierate reazioni ai messaggi, che abbiamo avuto modo di approfondire da poco nell’articolo che potete trovare accedendo a questo link.