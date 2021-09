WhatsApp: le reazioni ai messaggi si mostrano in beta

Come riportato dalle pagine di WABetaInfo, le reazioni ai messaggi di WhatsApp si sono mostrate in una primissima fase grazie ai nuovi screenshot.

WhatsApp sta in queste settimane aggiungendo diverse importanti novità al suo palinsesto, grazie alle quali gli utenti hanno modo di sfruttare più possibilità al fine di messaggiare con gli altri membri della community, con in alcuni casi cambiamenti semplicemente estetici, e in ulteriori diverse novità piuttosto utili. Abbiamo questa volta a che fare con le reazioni, che come vi avevamo accennato in un nostro precedente articolo, che potete trovare seguendo questo link, sembra siano ormai prossime per arrivare su WhatsApp.

Nuovamente, le pagine di WABetaInfo potrebbero aver fatto chiarezza sulla questione, visto che un primo screenshot relativo a come le reazioni dovrebbero presentarsi quando (e se) verranno finalmente rilasciate, è stato pubblicato da poco. Potete trovare la foto per farvi un’idea di quanto confermato qui di seguito, e grazie a questa è già possibile evincere diversi dettagli su quello che si prevede la feature avrà modo di permettere.

Nello specifico, ci troviamo davanti a un totale di 7 reazioni poste al messaggio, e sembra che sia possibile effettuare l’operazione con qualunque tipo di emoji, il che permetterebbe quindi agli utenti di sbizzarrirsi sia in chat privata che sui gruppi, con risultati potenzialmente particolarmente simpatici. C’è da specificare che il tutto non sembra sarà anonimo, stando a quanto riportato da WABetaInfo, e nelle conversazioni tutti potranno vedere chi ha reagito in quale modo, un po’ come avviene già da tempo su Facebook.

Stando a quanto spiegato dal portale, anche se lo screenshot è di una versione di iOS, il tutto arriverà al contempo su Android. Non sappiamo attualmente in quale fase sia lo sviluppo della novità, ma considerando l’attendibilità della fonte è possibile che le reazioni arrivino sui nostri dispositivi prima di quanto immaginiamo, e per il momento non ci resta di conseguenza che aspettare novità ufficiali da parte di Facebook in merito alla situazione.