WhatsApp potrebbe star lavorando alle reazioni per i messaggi

Nonostante si tratti di una “semplice” app di messaggistica, sono diverse le feature che vengono aggiunte al palinsesto di WhatsApp e forniscono agli utenti più possibilità quando si interfacciano con altri membri dell’enorme community che la piattaforma possiede, specialmente nell’ultimo periodo. Le pagine di WABetaInfo ci forniscono spesso novità in merito a quello a cui la compagnia potrebbe star lavorando, e recentemente ci hanno parlato in maniera approfondita del fatto che WhatsApp potrebbe presto introdurre le reazioni ai messaggi.

Come mostrato sulle pagine in questione, è emerso un avviso di errore per i messaggi atto a sottolineare che gli utenti che non hanno ancora aggiornato l’applicazione all’ultima versione non possono vedere le reazioni in questione. Il tutto non vuol dire ovviamente che la novità sia già disponibile, ma si tratta di uno dei primi dettagli a cui l’azienda starebbe lavorando al fine di introdurre con successo la feature attraverso uno dei prossimi aggiornamenti in arrivo, anche se non è detto che il tutto finisca per essere davvero aggiunto per tutti gli utenti.

Le reazioni sono ormai già note per le app di messaggistica, visto che l’utenza ha già avuto modo di vederle per applicazioni come Instagram, Twitter e iMessage. Queste consistono semplicemente nell’applicare emoji a un qualunque testo ricevuto, svelando il proprio punto di vista in merito a questo, che si tratti di un semplice pollice in su, o magari di qualcosa di più complesso.

All’effettivo, non abbiamo purtroppo ancora avuto modo di vedere con quale aspetto il tutto dovrebbe presentarsi, e infatti per il momento le aggiunte sembrano essere ancora alquanto lontane. Staremo a vedere sé e quando WhatsApp annuncerà la novità in questione, e quali saranno tutte le emoji utilizzabili per questo scopo al fine di fornire le proprie reazioni alle persone con cui si sta parlando in chat.