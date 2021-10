MacBook Pro: un insider ha svelato cos’ha portato Apple a inserire un notch?

Recentemente, Apple ha avuto modo di confermare tutte le novità legati ai prossimi MacBook Pro, che fra le varie potenzialità offriranno anche un cambio a livello di design impossibile da non notare. Il colosso di Cupertino infatti, confermando dei leak emersi solamente qualche ora prima dell’inizio dell’evento, ha svelato che i dispositivi in questione offriranno un vero e proprio notch, mostrando anche il tutto su schermo con immagini e video dedicati.

Mentre il mondo di internet che non vedeva l’ora di scoprire di più in merito a questi device si è schierato in due fazioni, affermando che si tratta di una pessima decisione, o lodando il coraggio della compagnia, qualcuno ha iniziato a chiedersi cosa possa aver portato Apple a prendere questa scelta. Come approfondito nel nostro articolo dedicato nello specifico ai MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, questo notch ha in realtà delle funzioni alquanto importanti, ma c’è da dire che il colosso avrebbe potuto gestire diversamente la situazione.

Un noto insider si è recentemente espresso sulla questione, spiegando, anche se forse in maniera quasi ironica, cosa possa aver portato Apple e prendere questa scelta.

the real reason they put a notch on the MacBook Pro… brand recognition pic.twitter.com/C4yoOG6V49 — Jon Prosser (@jon_prosser) October 18, 2021

Come potete vedere nel Tweet, a quanto pare potrebbe trattarsi di un vero e proprio fattore legato esclusivamente al design, come anche alla valorizzazione del brand e alla riconoscibilità dello stesso, visto che ora grazie al proprio notch i dispositivi sono facilmente notabili e inconfondibili dagli altri già a vista d’occhio. Non abbiamo ovviamente conferma del tutto, e non è detto che nel corso dei prossimi mesi Apple non si trovi a parlare del tutto al fine di fare chiarezza sui dubbi dei fan.

A quanto pare inoltre, è possibile che la compagnia scelga di optare per questa scelta anche in seguito al rilascio dei nuovi MacBook Pro, con ripercussioni che riguarderebbero anche i nuovi Air, come approfondito in questo articolo dedicato.