MacBook Air: anche il modello del 2022 avrà un notch?

In seguito alla presentazione dei nuovi MacBook Pro, è stato ripreso un report che vede il nuovo MacBook Air del 2022 offrire un notch sul proprio display.

Nella giornata di ieri, abbiamo avuto modo di assistere all’annuncio da parte di Apple dei nuovi MacBook Pro, che come i rumor avevano suggerito si sono presentati nelle versioni da 14 e da 16 pollici, abbiamo approfondito il tutto nel nostro articolo dedicato. Fra le novità emerse prima dell’evento però, almeno parlando di quello che il colosso di Cupertino ha avuto modo di confermare, troviamo la presenza di un notch per entrambi i dispositivi, posto nella parte centrale alta.

Stando a un recente leak di Ty98, che aveva già anticipato i notch poi confermati poco dopo da parte di Apple, il tutto varrà anche per i prossimi MacBook Air, che considerando quel che sappiamo dovrebbero essere lanciati nel corso del 2022, e presentare di conseguenza un notch. Il tutto è stato ripreso sulle pagine di MacRumors, dove viene specificato anche che i device in questione dovrebbero avere un design decisamente migliore. Inoltre, a quanto pare i dispositivi potrebbero risultare “molto tondeggianti e leggeri”.

Ulteriori report vedono i MacBook Air offrire delle cornici più sottili rispetto ai modelli attualmente in commercio, e sembra che questi avranno uno schermo da 13 pollici mini-led, nonché uno dei nuovi SoC M1 Pro e M1X Max presentati da parte dell’azienda: trovate a questo link il nostro approfondimento con tutti i dettagli su questi.

Resta il fatto che è all’effettivo ancora presto per poter dare tutto come vero, anche se c’è da dire che l’informazione apparentemente quasi ironica del leaker si è rivelata corretta, ed è quindi possibile che questi primi dettagli emersi vengano confermati da Apple nel corso del prossimo anno.

Per il momento non ci rimane che restare in attesa di ulteriori novità sulla questione, visto che potrebbe volerci qualche mese prima di poter assistere a un nuovo evento del colosso.