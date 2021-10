Facebook (l’azienda) presto cambierà nome

Facebook, l’azienda che gestisce l’omonimo social e diversi altri servizi, si prepara a cambiare nome. Il rebranding, scrive The Verge, verrà annunciato da Mark Zuckerberg in occasione della conferenza Connect che si terrà il prossimo 28 ottobre.

Il cambio di nome ha almeno in parte a che fare con l’intenzione di trasformare l’azienda in una metaverse company, come annunciato da Zuckerberg pochi mesi fa. C’entra anche l’intenzione di voler posizionare Facebook – il social network – come solamente uno dei tanti prodotti dell’azienda, che tra le altre cose possiede anche Instagram, WhatsApp e i prodotti per la VR Oculus.

Oggi Facebook è percepito come il prodotto più importante dell’azienda, anche per la questione dell’omonimia. Facebook però è anche il prodotto più controverso dell’impero di Mark Zuckerberg, basti pensare alla scia di scandali lasciata nel corso degli ultimi cinque anni.

Demarcare l’identità della compagnia da quella del social network potrebbe essere d’aiuto per evitare che gli scandali finiscano per compromettere anche gli altri progetti.

L’operazione di rebranding, peraltro, ricorda almeno in parte un illustre precedente: nel 2015 la parent company di Google cambiò nome in Alphabet, proprio per rendere evidente che i suoi progetti non si fermavano all’omonimo motore di ricerca.

Il nuovo nome di Facebook non è noto, anche se The Verge ipotizza che potrebbe avere a che fare con Horizon, il nuovo social network in realtà virtuale al quale è possibile accedere con i visori della linea Oculus.