Alcuni nuovi MacBook Pro hanno più forza bruta di PlayStation 5

Come recentemente emerso in seguito alla presentazione dei MacBook Pro, gli M1 Pro ed M1 Max offrono abbastanza potenza bruta da far tremare PS5.

Nel corso del nuovo evento di ottobre, Apple ha parlato dei nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, i quali risulteranno particolarmente performanti grazie alle potenzialità fornite dai nuovi SoC M1 Pro ed M1 Max realizzati dalla compagnia, e sembra che sulla carta i risultati possano risultare ancora migliori di quel che immaginiamo.

Nello specifico, pare che i due dispositivi abbiamo modo di fornire addirittura più potenza bruta della scheda video di PlayStation 5. Com’è ormai noto, è possibile configurare gli M1 Max fino a garantire una GPU con un totale di 32 core, un salto in avanti davvero pauroso rispetto agli 8 massimi del modello M1 base.

C’è inoltre da specificare che stando al colosso i nuovi chip utilizzano il 70% in meno di energia al massimo delle loro performance rispetto a quanto farebbe un normale PC con una scheda grafica discreta, con potenzialità simili a un laptop high-end, anche se con 100 W in meno. Come spiegato sulle pagine di MacRumors, per arrivare a queste conclusioni sono stati effettuati dei test confrontando l’M1 Max con un MSI GE76 Raider e un Razer Blade 15 Advanced.

La migliore versione dell’M1 Max inoltre, dovrebbe addirittura offrire più Teraflops di PS5, che come confermato da Sony ha una potenza di 10,82. Sembra quindi che per prendere in analisi, anche se a livello superfluo, i nuovi gioiellini del colosso di Cupertino, si possa addirittura paragonare il tutto a quanto presentato dall’azienda nipponica per la sua next-gen, anche per quel che concerne la velocità di lettura dell’SSD interno, che nel caso degli M1 Max è di 7,4 GB/s massimi, e per PS5 è di 5,5 GB/s massimi.

Ovviamente, i nuovi MacBook Pro costano decisamente più di PlayStation 5, e hanno anche degli obiettivi completamente diversi, non essendo pensati nello specifico per i videogiochi, ma per fortuna si tratta infatti solo di curiose comparazioni e non di dati a cui affidarsi davvero.