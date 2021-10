Meet the Munsters: il primo sguardo ai mostri del film di Rob Zombie

Attraverso il suo profilo Instagram il regista Rob Zombie ha rivelato il primo sguardo ai mostri protagonisti di Meet the Munsters, il film Universal che si rifà alla commedia horror degli anni Sessanta.

Qui sotto potete trovare l’immagine che offre il primo sguardo a Meet the Munsters.

I protagonisti dell’immagine sono Herman, Lily ed il Conte, seduti di fronte alla casa, la 1313 Mockingbird Lane house, che sarà protagonista del lungometraggio, che lo stesso Rob Zombie ha rivelato essere in produzione in Ungheria. Gli interpreti dei personaggi sono Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie e Daniel Roebuck.

Il regista ha specificato che l’immagine è stata pubblicata in prossimità di Halloween, considerato il periodo opportuno per far dare un’occhiata ai personaggi di Meet the Munsters.

I protagonisti di The Munsters, in Italia conosciuto come I Mostri, sono una famiglia di mostri che vivono in un luogo piuttosto inquietante. La famiglia è composta dal padre Herman che è una specie di creatura di Frankenstein, mentre la moglie Lily è una vampira, così come il nonno, mentre il piccolo Eddie Wolfgang è un lupo mannaro, infine la nipote Marilyn è l’unica ragazza normale.