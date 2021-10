Indie One: l’auto elettrica con PC da gaming integrato

La Indie One è una macchina elettrica da 45.000$ che si distingue dalla concorrenza per un dettaglio parecchio nerd: viene venduta con un PC da gaming integrato. L’ha realizzata una startup californiana chiamata IndieEV e potrebbe entrare in produzione già verso la fine del 2022.

Sebbene IndieEV nel suo comunicato parli di un “supercomputer” integrato nel veicolo, in realtà le specifiche del sistema scelto non sono poi così super: il computer monta un processore Intel i7 affiancato da una NVIDIA RTX2080, quanto basta per riprodurre molti videogiochi recenti – anche in realtà virtuale – ma la GPU non è una delle ultime proposte di NVIDIA.

La Indie One dispone di due schermi da 15 pollici, uno per il computer da gaming e l’altro per il sistema di infotainment del veicolo.

Per il momento il progetto è ancora acerbo: la startup ha già fatto realizzare alcuni chassis per i suoi primi prototipi, mentre la fornitura del motore elettrico è stata affidata all’azienda cinese Jing-Jin Electric (le batterie sono prodotte dalla Eve Energy.

Sebbene abbia sede negli Stati Uniti, la startup è stata fondata dall’imprenditore cinese Shi Hai — che curiosamente ha fatto la sua fortuna proprio investendo nell’industria dei videogiochi mobile.

La Indie One non è l’unica vettura ad unire propulsione elettrica e gaming. Le nuove Tesla Model S e Model X sono entrambe dotate di una console da gaming con GPU AMD RDNA2 in grado di riprodurre i principali videogiochi più recenti.