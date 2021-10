HomePod mini: Apple svela le nuove colorazioni

Sull’inizio della sua conferenza di ottobre, Apple ha avuto modo di presentare delle novità per quel che riguarda l’HomePod mini, dispositivo portatile della compagnia per l’ascolto della musica. Si parla nello specifico delle nuove colorazioni del device, che come confermato da parte del colosso di Cupertino verranno rilasciate nel mese di novembre al prezzo di 99$.

Abbiamo a che fare nello specifico con le nuove tinte arancione, blu e gialla, le quali risultano perfette non solo per fornire un nuovo look più affascinante al piccolo prodotto, ma anche per permettere a questo di adattarsi al meglio a moltissimi ambienti in vari posti, con potenzialmente risultati molto più azzeccati.

Per quel che riguarda le performance, troviamo fondamentalmente gli stessi dispositivi che abbiamo imparato a conoscere nelle varianti nera e bianca.

Nel corso della conferenza, per quel che riguarda il mondo dell’audio, il colosso di Cupertino ha approfondito anche le nuove AirPods di terza generazione, particolarmente attese da parte di moltissimi fan, che abbiamo approfondito in questo articolo.

È stato confermato anche il nuovo abbonamento Voice, perfetto per adattarsi ai nuovi HomePod Mini appena annunciato, che permette di utilizzare Apple Music a un prezzo budget sfruttando Siri, ne parliamo in questo approfondimento.