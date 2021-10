Apple Music: svelato Voice, il nuovo piano dedicato a Siri

Non sono mancate novità solo per quel che riguarda l’hardware nel nuovo evento di Apple, visto che la compagnia ha avuto modo di approfondire nello specifico anche un vero e proprio nuovo piano per il suo abbonamento Apple Music, che prende il nome di Voice. Scopriamo quindi tutti i dettagli svelati da parte del colosso di Cupertino durante la conferenza di ottobre 2021.

Questo costerà per gli utenti un totale di 4,99€, e permetterà di utilizzare Siri per accedere ai contenuti di Apple Music come unica alternativa, grazie a specifiche playlist pensate proprio per questo tipo di abbonamento, di cui scopriremo ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane. L’Italia è fra i paesi confermati per il lancio, ma c’è da dire che grazie a questo piano budget non si potrà usare l’applicazione com’è sempre stato normale fino a ora, e servirà affidarsi solamente all’assistente vocale.

Il tutto dovrebbe essere lanciato nel corso di quest’autunno, non abbiamo purtroppo conferme relative a una data di uscita più precisa per il servizio, che sicuramente avrà modo di essere confermata dal colosso fra qualche settimana. Ovviamente, l’abbonamento permetterà l’ascolto su qualunque dispositivo compatibile con Siri, fra cui HomePod mini, AirPods, CarPlay, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac.