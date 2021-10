Google porta l’Infinite Scrolling su iOS e Android

Di recente, Google ha parlato di alcuni cambiamenti dedicati alla sua app per la ricerca. Nello specifico, è emersa una nuova possibilità davvero sorprendente, parliamo dell’Infinite Scrolling, il quale permette agli utenti di continuare a scorrere senza che sia presente la scritta “mostra altro” o varie pagine a cui accedere. Il tutto è stato già integrato all’interno dell’applicazione, anche se come confermato i risultati successivi ai primi si caricano solo quando si arriva sul fondo della pagina, e così via, anche se non servirà premere alcun tasto e il tutto avverrà quindi in automatico.

Google ha spiegato che molte volte gli utenti si trovano a scorrere fino alla quarta pagina al fine di consultare più risultati, o aprire quello che cercano nello specifico. Grazie alla novità, il tutto è decisamente più facile, e risulta quindi possibile procedere senza premere alcun pulsante. Non manca anche la possibilità in vari momenti di scorrere per molto tempo per semplice curiosità, il che ora risulta decisamente più semplice e immediato.

C’è tuttavia da specificare che il nome della novità potrebbe trarre in inganno, visto che comunque gli utenti si trovano a un certo punto a dover premere sull’apposito tasto per aggiungere nuovi contenuti alla ricerca. Il debutto della novità è già partito sia su iOS che su Android, e quindi chiunque ha già modo di perdersi con maggiore facilità nell’infinita mole di dati che Google mette a disposizione.

Non sappiamo ancora dopo quante pagine Google decida di fermare la novità e portare gli utenti ad aggiungere manualmente ulteriori risultati, forse al fine di limitare il consumo di rete per possibili utilizzi continui involontari. Staremo a vedere in che modo la feature verrà utilizzata, visto che questa è stata apparentemente integrata al fine di restare permanentemente.