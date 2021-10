Blue Beetle: la prima immagine del personaggio in costume per il film

Blue Beetle sarà uno dei prossimi film DC Comics che verranno sviluppati e portati su HBO Max, e durante il DC FanDome 2021 è stata mostrata la prima immagine che rivela il costume che avrà il personaggio nel live-action.

Qui sotto trovate l’immagine concept art dedicata a Blue Beetle.

Xolo Maridueña sarà il protagonista del lungometraggio e vestirà i panni del supereroe. L’interprete ha così parlato del suo coinvolgimento nel progetto:

L’identità di Blue Beetle è appartenuta a tre character diversi, ma il film si focalizzerà su Jaime Reyes, un adolescente americano di origini messicane. Il regista Soto ha già parlato a The Wrap, dichiarando:

Per me è un onore poter dirigere un film del genere. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in me alla Warner Bros ed alla DC Comics. Non vedo l’ora che insieme si faccia la storia.