Blue Beetle: Xolo Maridueña protagonista del film DC Comics

Continua la fase di pre-produzione del film DC Comics di HBO Max dedicato a Blue Beetle, e sembra che si sia arrivati a riempire uno dei tasselli più importanti: Xolo Maridueña sarà il protagonista del lungometraggio e vestirà i panni del supereroe.

La notizia del casting di Xolo Maridueña in Blue Beetle è divenuta ufficiale alla premiere di The Suicide Squad, quando l’attore si è presentato assieme a Angel Manuel Soto che sarà il regista del progetto. Xolo Maridueña viene ricordato dagli appassionati di serie TV per aver interpretato in Cobra Kai il personaggio Miguel Diaz.

L’identità di Blue Beetle è appartenuta a tre character diversi, ma il film si focalizzerà su Jaime Reyes, un adolescente americano di origini messicane. Il regista Soto ha già parlato a The Wrap, dichiarando:

Per me è un onore poter dirigere un film del genere. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto fiducia in me alla Warner Bros ed alla DC Comics. Non vedo l’ora che insieme si faccia la storia.

Il film dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2022.

