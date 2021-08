The Suicide Squad promosso su Rotten Tomatoes al 96%

Rotten Tomatoes ha più che promosso The Suicide Squad, che, grazie al giudizio dei critici, ha ottenuto il 96% di consensi. Si tratta di un risultato nato grazie a ben 92 recensioni. Lo stesso James Gunn ha voluto sottolineare questo grande consenso ottenuto dal suo nuovo film.

Ecco il post del regista di The Suicide Squad che mette in evidenza la percentuale di recensioni positive ottenute su Rotten Tomatoes.

With 97% on the Tomatometer #TheSuicideSquad is Certified Fresh a week before US release, a first for me. 🤯🍅🔫🍅🤡🍅🕊🍅🐀🍅🐰🍅🦈🍅🔵🍅⚔️🍅🖤🍅💪🏼🍅🦦🪃🍅👱🏼🍅🥽🍅 pic.twitter.com/4gEc7e0yB1

— James Gunn (@JamesGunn) July 31, 2021