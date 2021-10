Batgirl: ecco il primo concept art dedicato al film live-action

L’universo cinematografico di Batman prossimamente darà vita anche ad un film live-action dedicato a Batgirl, e durante il DC FanDome 2021 è stato mostrato il primo concept art riguardante proprio la trasposizione con Leslie Grace protagonista.

Ecco il concept art su Batgirl.

Da ciò che possiamo vedere l’aspetto visivo di Batgirl sarà il classico del personaggio, con i capelli rossi che escono fuori dalla maschera. L’ambiente circostante mostra il tipico stile dark di Gotham City.

Oltre alla protagonista Leslie Grace, J.K. Simmons interpreterà il Commissario Gordon. L’attrice ha così parlato della sua preparazione per il personaggio:

Si tratta solo del mio secondo ruolo, ma sto imparando da amici e colleghi il fatto che c’è sempre un po’ di te in ogni personaggio. E facendo un po’ di ricerche per la parte ho scoperto che io e Barbara abbiamo molte cose in comune. Lei è stata sottostimata anche dal padre, ed è stata anche isolata dagli altri, e non vede l’ora di dimostrare che, invece, è in grado di fare delle cose. Questo percorso mi sta insegnando tutto questo. Sto imparando a superare delle barriere, ad andare oltre certi limiti, ed a mettere un po’ di testardaggine nel personaggio di Barbara.