Ad agosto la Cina ha testato un missile ipersonico, gli USA: “non sapevamo ne fossero in grado”

Lo scorso agosto la Cina ha lanciato con successo un missile ipersonico, che ha compiuto un giro intero del globo per poi mancare il suo bersaglio di soli pochi km.

La Cina sta testando segretamente un nuovo missile ipersonico. Questo agosto – riporta il Financial Times – la Cina ha testato con successo il lancio di un missile particolarmente avanzato, al punto da aver spiazzato l’intelligence statunitense, che non si aspettava un risultato così impressionante in così poco tempo.

Il missile avrebbe completato un intero giro del globo senza problemi, atterrando però a distanza di diversi km dall’obiettivo prefissato. “Il test non lascia spazio a grossi dubbi: il programma per la produzione di un razzo ipersonico di nuova generazione della Cina è in una fase molto più avanzata di quanto le intelligence occidentali pensassero”, scrive Gizmodo.

I missili ipersonici, a differenza degli ICBM, non escono dall’atmosfera terrestre ma rimangono in un’orbita relativamente bassa: sono molto più semplici da manovrare, oltre che estremamente più difficili da intercettare – molti degli attuali sistemi di difesa antimissilistica non sono ancora all’altezza del compito.

Oggi i sistemi di difesa degli USA – a partire dai radar – sono concentrati sulla traiettoria che va dal polo nord ai confini nazionali: questo perché sono stati costruiti durante la Guerra Fredda, all’epoca la minaccia veniva da Mosca. La Cina, al contrario, può usare i suoi missili ipersonici per tracciare una traiettoria dal Polo Sud agli USA.

Il missile ha mancato il bersaglio di circa due dozzine di miglia, stando a tre persone che hanno ricevuto un briefind dell’intelligence. Due testimoni hanno definito il test di agosto una prova impressionante dei progressi realizzati dalla Cina nello sviluppo di armi ipersoniche – sono in una fase molto più avanzata di quanto immaginato dai funzionari degli USA

scrive il Financial Times.

Di recente anche la Corea del Nord ha dichiarato di aver compiuto importanti progressi sullo sviluppo di un missile ipersonico – anche se ci sono degli importanti dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite dal regime comunista.