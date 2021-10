The Batman: il nuovo trailer è piaciuto anche a Zack Snyder

Il noto regista Zack Snyder, in seguito al rilascio del nuovo trailer di The Batman, ha definito sulla piattaforma di Twitter il tutto "fantastico".

Nella giornata di ieri, in fase di chiusura dell’attesissimo evento DC FanDome, abbiamo avuto modo di ammirare il nuovo trailer di The Batman, particolarmente chiacchierato e atteso proprio per la presentazione dedicata al mondo DC.

Il film di Matt Reeves si è mostrato nel corso del video, senza nascondere molti dettagli, come abbiamo approfondito nel nostro articolo dedicato al nuovo filmato.

Mentre non mancano le speculazioni relative ai contenuti della nuova pellicola del mondo DC, non sono stati solo i fan a congratularsi per quanto presentato, visto che anche un’importante figura del cinema ha parlato della questione. Si tratta proprio del regista Zack Snyder, il quale ha definito il tutto semplicemente “fantastico”, fornendo quindi un parere a dir poco importante.

Matt Reeves stesso ha apprezzato la cosa, infatti, come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito, il regista ha ringraziato Snyder, spiegando che quanto detto è molto importante per lui.

Wow, thanks so much, man… that means a lot to me. @ZackSnyder https://t.co/jEtmMfob1q — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 16, 2021

Il secondo trailer di The Batman ha presentato un Cavaliere Oscuro decisamente più violento, che è riuscito a conquistare moltissimi fan della nuova pellicola. Il film proporrà Robert Pattinson nel ruolo di Batman, Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano vestirà i panni dell’Enigmista, John Torturro sarà Carmine Falcone, Andy Serkis interpreterà Alfred Pennyworth, Colin Farrell sarà Pinguino e Jeffrey Wright invece James Gordon.