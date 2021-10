Uno dei contenuti più attesi di questo DC FanDome 2021 è stato finalmente mostrato, stiamo parlando del nuovo, l’attesissima pellicola di Matt Reeves che vedrà tornare il pipistrello di Gotham nuovamente sul grande schermo.

Questa volta, però, a vestire i panni di Bruce Wayne ci sarà Robert Pattinson. La pellicola, infatti, non è collegata in alcun modo a nessuno degli universi precedenti mostrati dal DC Cinematic Universe, ma anzi darà inizio ad un nuovo universo narrativo che si svilupperà in due nuovi format televisivi: una serie TV dedicata al Pinguino (interpretato in questa pellicola da un irriconoscibile Colin Farrell) ed un’altra serie TV con protagonista la polizia di Gotham City.

Gustiamoci adesso insieme il nuovo trailer di The Batman:

Sappiamo che questa pellicola dalle tinte noir e gotiche con sfumature che vertono al poliziesco, vuole essere una sorta di origin story, o meglio una visione sui primi anni di “servizio” del Cavaliere Oscuro. Pattinson, infatti, veste i panni di un Bruce Wayne che ha cominciato a indossare la maschera di Batman da appena due anni.

Lo vedremo impegnato ad indagare su una serie di raccapriccianti omicidi che hanno scosso fino alle fondamenta Gotham City. Chi si nasconde dietro a questa scia di sangue? Quello che sappiamo è che non saranno pochi gli storici nemici a comparire in questa pellicola, come il già citato Pinguino di Farrell e l’Enigmista interpretato da Paul Dano.

Considerazioni a caldo sul trailer di The Batman

Cosa ci ha colpito di più di questo trailer? Sicuramente l’atmosfera. Ci appare fin da subito l’anima più nera e dark di questo film. Sembra che ogni scena trasudi marcio, oscurità e malessere. Sicuramente questo lo si nota anche in questo “nuovo” e giovane Bruce. Un Batman acerbo ma al tempo stesso accecato dal senso di giustizio. Duro e massiccio. Le scene d’azione saltano immediatamente all’occhio. Ogni pugno è carico, possiamo sentirne l’intensità, quasi la sua pesantezza e il dolore.

Si, c’è sicuramente del dolore e della follia che come un morbo coinvolge tutti i personaggi, da quelli positivi a quelli negativi. Ma la realtà è che quando si parla di Batman e Gotham è davvero difficile distinguere il bene e il male, positivo e negativo. Tutti si muovono in una sorta di limbo dove per la giustizia si è disposti a tutto, pure a macchiarsi ferocemente le mani. Ed infatti, per dirla con un “tecnicismo”, questo Batman mena come un fabbro.

Del resto, possiamo anche dire dal trailer di The Batman di Matt Reeves che sebbene il mood della pellicola sia quello di un poliziesco, l’anima nera è quella di action. Ed anche le grandi esplosioni ed inseguimenti, come la spettacolare scena con il Pinguino che non vediamo l’ora di vedere sul grande schermo (quello più grande che ci sia), ci dimostra che non sarà solo Batman a picchiare duro o che, comunque, il film non si limiterà solo a quello.

Perfetto anche la scelta del tono musicale e del tappeto che accompagna questo trailer, sebbene non si può fare a meno di notare una certa assonanza con una certa marcia imperiale. Sarà un caso? Una coincidenza? O forse ci vogliono dire più del dovuto?

Infatti la scena con le scritte sul pavimento con la bomboletta, THE SINS OF MY FATHER, sembra far riferimento ad una serie di misteri legati proprio a Thomas Wayne che, forse, non è poi questa figura così immacolata. Tematica, del resto, affrontata anche di recente dallo stesso Joker di Todd Phillips.

Sappiamo anche che a Wayne sono legati due personaggi che vedremo all’interno della pellicola. Stiamo parlando di Don Mitchell Jr – sindaco al terzo mandato ucciso dallo stesso Enigmista – e Gil Colson (Peter Sarsgaard) – procuratore distrettuale abbastanza colluso con organizzazioni criminali. Queste due figure, in particolar modo la seconda, potrebbero aumentare l’essenza dark e più oscura del film, soprattutto in quella che potrebbe rivelarsi una disperata e scomoda ricerca della verità.

Inoltre, sono diversi le simbologie all’interno del trailer – un po’ come era già accaduto nel primo trailer – che potrebbero condurci a pensare che si stia lavorando al rinnovamento di una nuova Gotham. O meglio, che il progetto di una “nuova Gotham” era stato già messo in piedi, proprio da Thomas Wayne, ma non nel modo più ortodosso possibile. E a proposito di questo, un’altra conferma arriva proprio da uno dei villain di questa pellicola che più potrebbe legarsi a questo pezzo di storia. Come dicevamo prima Paul Dano sarà l’Enigmista e quel punto interrogativo all’interno del cappuccino non dovrebbe lasciar dubbi, ma ci fermeremo solo a questo?

Inoltre, tra le ricorrenti figure familiari troveremo anche quella di Selina Kyle, ovvero Catwoman, amica nemica del giustiziere di Gotham che sarà interpretata dalla seducente e talentuosa Zoë Kravitz. Lei è praticamente identica con quel taglio corto alla Selina di Batman Anno 1, somiglianza davvero incredibile!

E notiamo quanto sia predominante come personaggio, almeno all’interno di questo trailer. Non sono pochi gli scambi con Batman, i cambi costume e location. Sembrerebbe essere un personaggio molto più importante e che sarà parte integrante di questa storyline che, ripetiamo, al di là delle serie TV spin-off non sappiamo se poi ci sarà la volontà di continuare o meno con questo Batman.

Tra gli altri personaggi troveremo: Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon e John Turturro nei panni di Carmine Falcone.

Che altro aggiungere? Il nostro hype è letteralmente alle stelle e vorremo poter vedere questo film… domani!

The Batman arriverà al cinema con Warner Bros. il 4 Marzo 2022

