Dopo la prima e incredibile edizione dello scorso anno, il DC FanDome 2021 torna con una nuova super seconda edizione. L’attesa è alle stelle e gli annunci che potrebbero essere fatti questa sera fanno davvero salire l’acquolina in bocca.

Tra le grandi attese di questa sera, lato cinema abbiamo già la conferma di un nuovissimo trailer dedicato al The Batman di Matt Reeves, ma non solo. Ci sarà del materiale esclusivo direttamente dalle pellicole di contenuti dedicati ad Aquaman 2, Shazam! Fury of the Gods e The Flash.

A livello televisivo saranno mostrati contenuti dedicati a Batwoman, The Flash, Superman & Lois, e Sweet Tooth. Per quanto riguarda i videogiochi Warner Bros. Games farà vedere delle anteprime di Gotham Knights, sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, e Suicide Squad: Kill the Justice League.

HBO Max mostrerà, invece, dei contenuti dedicati a Peacemaker, Titans e Doom Patrol. Warner Bros. Animation farà vedere anteprime dedicate alla serie animata Aquaman: King of Atlantis, alla terza stagione di Harley Quinn, e riguardanti Batman: Caped Crusader e Young Justice: Phantoms.

Infine, per quanto riguarda i fumetti DC Comics saranno presentati Wonder Woman Historia, Wonderful Women of the World. Inoltre saranno presentati anche il nuovo crossover Batman/Fortnite, e poi Batman: Fear State, la miniserie su Black Manta, e l’universo Milestone.

Tra gli ospiti attesi del DC FanDome 2021 sono previsti Robert Pattinson, Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Momoa, e Zachary Levi. Ma non mancheranno anche star della TV come Grant Gustin (The Flash) Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch (Superman & Lois) e Melissa Benoist (Supergirl). E poi ancora ci saranno Kaley Cuoco e Bruce Timm per l’animazione, e non mancheranno John Cena e James Gunn che presenteranno Peacemaker.

Come seguirlo?

Dalle ore 19:00 (ora italiana) di questa sera – sabato 16 Ottobre – ci attenderanno 4 ore di incredibili rivelazioni e anticipazioni, trailer, ospiti, panel e tanto tanto altro ancora. Il DC Fandome si terrà su DCFanDome.com, e poi anche su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter.

Vuoi seguirlo in compagnia? Seguilo con noi e le redazioni di Movieplayer e Multiplayer.

Dalle ore 18:30 sul canale Twitch di Lega Nerd i nostri Gabriella Giliberti, Giordana Moroni e Vincenzo Lettera saranno prontissimi per cominciare questo lungo e carichissimo viaggio assieme a voi.

Più siamo, più ci divertiamo!

