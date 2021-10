Starlink anche sugli aerei di linea: “bassa latenza e 500 Mbps ad alta quota”

Starlink porterà internet ad alta quota: presto l’internet via satellite di SpaceX arriverà anche sugli aerei di linea. Lo ha ribadito Elon Musk, che ha promesso connessioni a bassa latenza fino a 500 Mbps.

Non è la prima volta che Elon Musk anticipa i piani per portare Starlink anche sui veicoli in movimento: almeno all’inizio non auto private, ma TIR, navi e anche aerei di linea. Proprio le compagnie aeree sono un candidato ideale.

Soprattutto negli USA è diventato piuttosto frequente che le compagnie aeree offrano servizi di connessione internet a bordo dei loro voli a lungo raggio. La costellazione di satelliti di Starlink potrebbe offrire performance ancora più avanzate.

Oggi Starlink offre i suoi servizi esclusivamente ai privati. La beta di Starlink costa 99 euro al mese, a cui vanno aggiunti 499 euro per l’acquisto dell’hardware di ricezione e trasmissione del segnale. Starlink ha già mandato in orbita 1.740 satelliti e l’obiettivo è di estendere ulteriormente la costellazione nell’arco dei prossimi anni.

Starlink ha già iniziato una trattativa con diverse compagnie aeree. Potrebbe essere questione di pochi anni prima di trovare l’internet satellitare di SpaceX sugli aerei di linea.

Nel frattempo l’offerta di servizi di internet via satellite diventa sempre più affollata, in Italia è stato attivato di recente TIM Super Sat, che ha un costo mensile di 44,90 euro.